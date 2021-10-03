تفاصيل تقديم أحمد عز مساعدة مادية لشاب: «كانت من سنتين» (فيديو)

تداول رواد موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطعاً مصوراً للنجم أحمد عز يستجيب خلاله لرغبة شاب طلب منه مساعدة مادية أثناء ركوبه سيارته.

وقال مصدر، لـ «الوطن»، إن هذا المقطع يعود تاريخه قبل عامين، وتحديداً أثناء تقديم عز لواجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، مضيفاً أن عز غادر مكان العزاء رفقة الفنان شريف خير الله، ورفض التقاط صور تذكارية مع المعجبين احتراماً للعزاء.

وأوضح المصدر أن عز فوجئ بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب منه مساعدة مادية، فما كان منه سوى الاستجابة لهذا الشاب الذي ظهرت عليه ملامح السعادة عقب استجابة «عز» لطلبه.

أحمد عز مع «كيرة والجن» في المجر

وفي سياق مختلف، يتواجد أحمد عز حالياً في المجر لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «كيرة والجن» مع المخرج مروان حامد، والنجم كريم عبدالعزيز، حيث من المقرر سفرهما إلى كرواتيا عقب انتهائهم من تصوير مشاهد المجر، بخاصة وأن الأحداث تستلزم التصوير في أكثر من دولة خارج مصر.

ويشارك في بطولة «كيرة والجن» هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، أسماء أبواليزيد، عارفة عبد الرسول، علي قاسم وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

عروض الموسم الثاني من مسرحية «علاء الدين»

وعلي الجانب الآخر، يستكمل أحمد عز عروض الموسم الثاني من مسرحية «علاء الدين» عقب عودته إلى مصر، وذلك بعد عرضه ليلتين منها قبل سفره، ويشارك في البطولة كل من تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.