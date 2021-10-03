3 أزمات بسبب مسلسل لعبة الحبار: مشاهدات بالملايين وغرامات

استطاع المسلسل الكوري لعبة الحبار «Squid Game»، تحقيق مشاهدات قياسية منذ إطلاقه على منصة «نتفليكس»، ابتداء من 17 من سبتمبر الماضي، كما تصدر محركات البحث على الإنترنت، بسبب استحواذه على اهتمام الملايين حول العالم، فكاد أن يصبح أعلى الأعمال الدرامية مشاهدة في تاريخ هذه المنصة.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، 3 حقائق عن أشهر مسلسل كوري، استطاع أن يحوذ على اهتمام الملايين من المتابعين حول العالم.

22 مليون دولار غرامة لـ «نتفليكس» بسبب لعبة الحبار

تغريم شبكة «نتفليكس»، بأكثر من 22 مليون دولار، وذلك بسبب كثرة المشاهدات، حيث رفعت شركة من دولة كوريا الجنوبية، دعوى قضائية على هذه المنصة، وذلك بسبب زيادة استخدام الإنترنت بهذه الدولة، نتيجة لارتفاع عدد متابعي مسلسل «لعبة الحبار».

الدمية التي ظهرت في المسلسل تسبب الرعب في الفلبين

ظهرت نسخة طبق الأصل من الدمية المتحركة العملاقة، التي ظهرت من خلال الحلقة الأولى من مسلسل «لعبة الحبار»، والتي نتج عنها إثارة حالة من الذعر والقلق لدى رواد أحد المراكز التجارية في الفلبين، بسبب ما أحدثته هذه اللعبة من خوف وقلق لدى متابعي المسلسل.

وتقوم هذه الدمية بغناء ذات الأغنية التي كانت تغنيها في المسلسل قبل إطلاق النار على المتسابقين، وهي «الضوء الأحمر.. الضوء الأخضر.. 1-2-3»، ولكنها في المركز التجاري تدير رأسها وتومض عينيها باللون الأحمر، إذا عبر أحد المشاة الطريق عكس الضوء الأحمر.

ومن جانبها، كشفت منصة «نتفليكس»، عن سبب ظهور دمية مسلسل «لعبة الحبار»، أنها مجرد حيلة تسويقية بعد النجاح الذي حققه المسلسل، وجاء هذا وفقاً لما نشره موقع «فارايتي».

«نتفليكس» تدخل في جدل بسبب ظهور رقم هاتف حقيقي

ودخلت دراما «نتفليكس»، أيضاً في جدل بعد ظهور رقم هاتف محمول، لأن هذا الرقم المكون من 8 أرقام المكتوب على بطاقة العمل التي تظهر في الدراما، ينتمي إلى مستخدم حقيقي.

ووفقاً لمصدر في صناعة الترفيه في 25 سبتمبر، اتصل العديد من متابعي المسلسل بالرقم الذي تم عرضه في المسلسل والمكون من 8 أرقام، وفي مقابلة إعلامية، أعرب صاحب الرقم «الضحية»، عن أنه يستخدم هذا الرقم لمدة 10 سنوات، والآن فهو يواجه صعوبة لتلقيه أكثر من 4000 مكالمة يومياً.