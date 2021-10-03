إنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم.. تضم 10 كليات وتسع 9 آلاف طالب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء جامعة وادي النيل الخاصة بمحافظة الفيوم، والتي لن يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، طبقاً للقرار رقم 437 لسنة 2021، وذلك في منطقة حدائق دمو بنطاق مركز الفيوم، وستضم كليات الهندسة، والطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، والتصنيع الدوائي، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والعلوم التطبيقية، فيما أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّه يجرى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للبدء في إنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم.

إنشاء جامعة وادي النيل.. تذليل المعوقات

والتقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور محمود الطيب وكيل مؤسسي جامعة وادي النيل، وعددا من المؤسسين، حيث ناقشوا آخر الإجراءات، وطرق تذليل المعوقات أمام إنشاء الجامعة بمنطقة دمو.

إنشاء جامعة وادي النيل الذكية بالفيوم.. 7 كليات

وأوضح الدكتور محمود الطيب وكيل المؤسسين، أن «وادي النيل» جامعة ذكية على المستوى الإداري والأكاديمي، مُشيراً إلى أنّها تضم 7 كليات، هي كلية طب الأسنان، والهندسة والصيدلة، والتصميم والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، وكلية العلوم التطبيقية الصحية والتكنولوجية، ومستشفى جامعي.

إنشاء جامعة وادي النيل على مساحة 24.38 فدان

وكشف وكيل مؤسسي جامعة وادي النيل، أنّه من المقرر إنشاء الجامعة على مساحة 24.38 فدان، حتى تسع 9 آلاف طالب وطالبة، ويبدأ إنشائها على 4 مراحل تبدأ العام الجاري وتنتهي بعد 4 سنوات في عام 2026.

إنشاء جامعة وادي النيل.. منح وبعثات لأبناء الفيوم

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة أن تكون النسبة الأكبر من المنح والبعثات بجامعة وادي النيل لأبناء جامعة الفيوم.

2500 فرصة عمل في جامعة وادي النيل

وكشف «الطيب»، أنه من المقرر أن توفر الجامعة 2500 فرصة عمل في الطاقم الإداري وأعضاء هيئة التدريس وذلك لأبناء محافظة الفيوم، إضافة إلى تخصيص العديد من المنح لأبناء المحافظة المتفوقين، وكذلك أبناء شهداء الجيش والشرطة.