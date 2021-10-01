مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة الفيوم.. ينتهي 4 نوفمبر

انطلق الكشف الطبي للطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي الجديد 2021-2022 بجامعة الفيوم، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، حيث بدأ الكشف بكلية الطب البشري، ثم كلية الصيدلة وطب الأسنان، تليها كلية التمريض، ثم معهد التمريض خلال الأسبوع المُنصرم، على أن يتم توقيع الكشف الطبي على باقي الطلاب في باقي الكليات بدءا من الأحد المُقبل 3 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي الجامعة من توقيع الكشف الطبي على كافة الطلاب 4 نوفمبر المُقبل، فيما أعلنت الجامعة منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من الخضوع للكشف الطبي.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة الفيوم

وأوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ جدول الكشف الطبي للطلاب والطالبات المستجدين بجامعة الفيوم جاء كالتالي:

- كلية العلوم.. الأحد 3 أكتوبر

- كلية الهندسة.. الإثنين 4 أكتوبر

- كلية السياحة والفنادق.. الثلاثاء 5 أكتوبر

- كلية الحاسبات والمعلومات.. الأربعاء 6 أكتوبر

مواعيد الكشف الطبي 2021 الفيوم

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّه سيتم عقد الكشف الطبي في الكليات التالية الأسبوع بعد المُقبل، كالتالي:

- كلية التربية عام والتربية تعليم أساسي.. الأحد 10 أكتوبر

- كلية الآثار.. الإثنين 11 أكتوبر

- كلية التربية النوعية.. الثلاثاء 12 أكتوبر

- كلية رياض الأطفال وكلية التربية الرياضية.. الأربعاء 13 أكتوبر

على أن يتم عقد الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن الحضور في تلك الكليات الخميس 14 أكتوبر المُقبل.

الكشف الطبي لدار العلوم وزراعة

وكشف أنّه من المقرر أن يتم إجراء الكشف الطبي للطلاب والطالبات الجدد في عدد من كليات جامعة الفيوم كالتالي:

- كلية دار العلوم.. على مدار يومي الأحد والاثنين 17 و18 أكتوبر

- كلية الزراعة.. الثلاثاء 19 أكتوبر

- كلية الحقوق.. الأربعاء 20 أكتوبر

على أن يجرى توقيع الكشف الطبي على الطلاب الملتحقين بتلك الكليات، يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر.

الكشف الطبي لآداب وخدمة اجتماعية

ويُجرى توقيع الكشف الطبي 2021 على طلاب كليتي الآداب والخدمة الاجتماعية كالتالي:

- كلية الآداب.. يومي الأحد والاثنين 24 و25 أكتوبر

- كلية الخدمة الاجتماعية.. الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أكتوبر

على أن يتم توقيع الكشف الطبي على تخلفات الكليات السابقة يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري.

الكشف الطبي لتخلفات جميع الكليات

وخصصت جامعة الفيوم، 5 أيام لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن الخضوع للكشف في الأيام المخصصة لكلياتهم، حيث تبدأ الأحد 31 أكتوبر وتنتهي الخميس 4 نوفمبر المُقبل.