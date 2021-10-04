مواصفات شيفروليه سوبر بان موديل 2022 الجديدة

أعلنت الشركة الأمريكية شيفروليه، عن مواصفات وتجهيزات الموديل الجديد للعام المقبل 2022 من طراز «شيفروليه سوبر بان»؛ وترصد السطور التالية قائمة الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارة، والتي تقدم مجموعة كبيرة وجديدة من أدوات رقمية.

قائمة مواصفات وتجهيزات شيفروليه سوبر بان 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

-تعتمد السيارة على محرك V8 ثماني الاسطوانات، بسعة لترية 6.2 لتر 6200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 425 حصان.

-كما تعتمد على خيار ثان المحرك V8 ثماني الاسطوانات، بسعة لترية 5.2 لتر 5300 سي سي، ينتج قوة قدرها 355 حصان.

-بالإضافة إلى محرك ديزل تربو، بسعة لترية 3 لتر 3000 سي سي، وينتج قوة قدرها 277 حصان.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات في تصميمها الراقي، من بينها «شاشة بحجم 12 بوصة، و كاميرات مراقبة بـ13 زاوية عرض، بالإضافة إلى دعم كامل لتطبيقات متجر جوجل بلاي وأندرويد أوتوو،

ولم تعلن الشركة حتى الأن عن سعر السيارة، ومن المتوقع أن تعلن عنه مع بداية طرحها فى الأسواق العالمية

جاءت السيارة بهيكل شرس وتصميم عائلي كبير يتحدى الطرق الوعرة والصحراوية، نظام ملاحة لمساعدة السائق على الحفاظ على المسار ونظام قفل قياسي، نظام فرامل ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية، تضمين مساعد google، وخرائط google، ومتجر تطبيقات google Play، ونظام المعلومات والترفيه الخاص بها».

جدير بالذكر، أنه تم طرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي للعلامة التجارية «شيفروليه» داخل السوق المحلي للسيارات، ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرًا سيارة «شيفروليه أوبترا 2022» والتي تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 110 حصان، بعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.