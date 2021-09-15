زيادة 7 آلاف جنيه.. قائمة أسعار ومواصفات «شيفروليه أوبترا 2022»

ارتفعت وتيرة الزيادات السعرية مؤخرًا على الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديل العام 2021 و 2022، بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»؛ ومن ضمن قائمة السيارات التي تعرضت الزيادة السعرية خلال الأيام الأخيرة طراز «شيفروليه أوبترا موديل 2022»، بواقع 7 آلاف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموظفين لسيارات «شيفروليه» في مصر.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات «شيفروليه أوبترا موديل 2022» وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار فئات «شيفروليه أوبترا موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى بسعر 201.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 208 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 224 ألف جنيه بزيادة 7 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 231 ألف جنيه بزيادة 7 آلاف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم دوران يصل إلى 147 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ 100 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4597 ملم الطول، 1736 ملم العرض، 1462 ملم الارتفاع، 2640 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 410 لتر.

مواصفات «شيفروليه أوبترا موديل 2022»

- تأتي السيارة مزودة بعد تجهيزات ووسائل للأمان من بينها « دعمت سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 فئة «A/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، جنوط 15 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع إدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء».