«شيفروليه» و«تويوتا» تتصدران مبيعات الأتوبيس والميكروباص خلال 7 أشهر

سجل معدل مبيعات مركبات الأتوبيس والميكروباص انخفاضا ملحوظا خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي بنسبة 9.3%، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعا لمركبات الأوتوبيس والميكروباص داخل السوق المحلي منذ بداية العام الجاري؛ ضمن قائمة تضم 10 علامات تجارية تتنافس فيما بينها على صدارة القائمة، وهي بالترتيب:

- «شيفروليه» بانخفاض في معدل مبيعاتها منذ بداية 2021، حيث سجلت 2727 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام 2020 بـ3 آلاف و267 مركبة.

- «تويوتا» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال 2021، حيث سجلت 2574 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ3 آلاف و540 مركبة.

- «كينج لونج» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال 2021، حيث سجلت 2570 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و 139 مركبة.

ارتفاع مبيعات سوزوكي وهيونداي

-«سوزوكي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021، حيث سجلت 2017 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ1394 مركبة.

- «جولدن دراجون» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 1881 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2235 مركبة.

- «بريليانس» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت 410 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ269 مركبة.

- «شينراي» جاءت في الترتيب السابع بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 338 مركبة.

-«جوي لونج» احتلت الترتيب الثامن ضمن القائمة وسجلت مبيعات وصلت إلى 335 مركبة.

-«فوتون» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت 295 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 200 مركبة.

-«هيونداي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال 2021 حيث سجلت عدد 217 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 بـ95 مركبة.