«شيفروليه» تتصدر قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال 7 أشهر في 2021

كشف التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن ارتفاع في معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، بنسبة وصلت إلى 48.89%، وبعدد 161 ألفا و781 سيارة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في معدل مبيعات السيارات المحلية بنسبة وصلت إلى 39.7%، بعدد 64 ألفا و76 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2021، مقارنة بمعدل مبيعات السيارات خلال العام 2020، حيث سجلت 45 ألفا و880 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاعا كبيرا في معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها المستوردة بنسبة وصلت إلى 55.6%، حيث سجلت 97 ألفا و705 مركبات خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021، مقارنة بمعدل مبيعات السيارات خلال العام 2020 حيث سجلت 62 ألفا و777 مركبة.

«شيفروليه» في المقدمة

وحسب التقرير الصادر من «أميك» جاءت العلامة التجارية «شيفروليه» بالترتيب الأول ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال الفترة المحددة من يناير حتى يوليو للعام 2021، حيث سجلت 29 ألفا و833 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 23 ألفا و301 وحدة.

قائمة الأكثر مبيعا تضم 10 علامات تجارية

وتضم القائمة أكثر من 10 علامات تجارية للسيارات بمختلف أنواعها داخل السوق المحلي؛ وجاءت «نيسان» في الترتيب الثاني بالقائمة بـ16 ألفا و150 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 9 آلاف و740 وحدة؛ وفي المركز الثالث جاءت العلامة التجارية «هيونداي» بـ15 ألفا و715 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 8 آلاف و 115 وحدة.

وجاءت في الترتيب الرابع بالقائمة العلامة التجارية «تويوتا» بـ15 ألفا و303 وحدات، مقارنة بمعدل بمبيعات العام 2020 حيث سجلت 13 ألفا و209 وحدات؛ وفي الترتيب الخامس جاءت العلامة التجارية «أم جي» الناشئة حديثا بالسوق المحلي بـ14 ألفا و219 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 6 آلاف و89 وحدة.