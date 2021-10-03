قرية الخرطوم بالبحيرة تستقبل وزير الشباب بالمزمار الشعبي (فيديو)

استقبل أهالي قرية الخرطوم التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمزمار الشعبي، وذلك أثناء جولته مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وضع حجر أساس

وقاما وزير الشباب ومحافظ البحيرة بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجديدة بالنادي الرياضي الاجتماعي بوادي النطرون، كما تابعا أعمال تنفيذ 100 محل على سور النادي، كما تفقدوا النادي الرياضي الاجتماعي بوادي النطرون المقام على مساحة 22 فدانًا، وقاما بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجديدة والتي من المقرر أن تضم عددًا من المشروعات.

تفقد منشآت حياة كريمة

وتفقدا المنشآت المنفذة بمركز شباب الخرطوم، ومركز بدر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقدا الملعب الكبير والملعب الخماسي وهما عبارة عن ملعب نجيل صناعي محاط بسور من السلك بتكلفة إجمالية 5 ملايين و800 ألف جنيه.

إشادة بالمشروعات

ومن جانبه، أشاد «صبحي»، بتلك المشروعات الجاري تنفيذها والتي ستخدم أهالي القرية من الشباب والفتيات والأطفال، حيث تعمل على تنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة لديهم من خلال ممارستهم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضة المختلفة.

إنشاء ملعب نجيل طبيعي

كما وجّه وزير الشباب والرياضة بإنشاء ملعب بالنجيل الطبيعي على نفقة الوزارة داخل مدرسة قرية الخرطوم، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة والمنفذة بالقرية حيث شهدت تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 360 مليون جنيه.