أحد ملاك مول البحيرة المحترق: معندناش خسائر.. وهنشتغل من اليوم

قال محمد البنا، أحد ملاك مول «تاي هاوس»، الذي نشب به حريق بمنطقة ميدان الساعة في مدينة دمنهور بالبحيرة، مساء أمس السبت، إن الخسائر قليلة، تمثلت في واجهة المول فقط، مشيرا أنه سيبدأ العمل من اليوم بشكل طبيعي.

ماس كهربائي

وأوضح «البنا» أن سبب الحريق وقوع ماس كهربائي في لافتة المحل، مشيرا إلى أن المحل يتكون من 3 طوابق؛ إذ أنهم نفذوا مؤخرا وحدة دفاع مدني بتكلفة 700 ألف جنيه، تحت إشراف العميد محمد بلبع.

تدريب العمال

وأكد أحد ملاك المحل، أن العمال داخل المول مدربين على أعمال الدفاع المدني، موجها الشكر لقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع؛ إذ تمكنوا من السيطرة على الحريق خلال دقائق قليلة، ما قلل حجم الخسائر المتوقعة.

وأشار محمد البنا، إلى أن الأوضاع داخل المول مطمئنة؛ إذ تعرضت اللافتة فقط للتلف، مضيفا أن الحريق نشب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، واستغرق إخماده قرابة الـ10 دقائق فقط، وذلك بفضل جهود قوات الأمن والحماية المدنية.

حريق داخل مول

كانت قد شهدت منطقة ميدان الساعة بمدينة دمنهور، نشوب حريق هائل داخل أحدي المحلات الشهيرة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ13 سيارة إطفاء؛ إذ تم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر في الأرواح، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.