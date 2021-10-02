ضبط عصابتي سرقة المستلزمات الزراعية والمواشي في البحيرة والمنوفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة مستلزمات الزراعة

وفي هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قيام «4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة اثنين منهم «2 فرد محلي- 4 طلقات من ذات العيار »، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب «7» وقائع بذات الأسلوب، مستخدمين في سيارة نقل قيادة أحدهم، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية».

ضبط عصابة سرقة المواشي

من ناحية أخرى، كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية من «أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز »، باكتشافه سرقة «3 رؤوس ماشية» من داخل حظيرة الماشية الخاصة به والكائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم «4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز».

أمكن ضبط «3» من المتهمين، بحوزتهم «فرد محلي – طلقتين من ذات العيار – سلاح أبيض (مطواة) – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سيارتين»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي.

وأقر المتهمون بتصرفهم في الماشية المستولى عليها بالبيع، وتم بإرشدهم ضبط رؤوس الماشية لدى عميلين لهما «حسنى النية» .

ويواصل رجال الشرطة، جهودهم؛ لضبط المتهم الهارب.