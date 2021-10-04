بشرى لمرضى كورونا.. أول دواء يؤخذ عبر الفم في انتظار اعتماده رسميا

قال الدكتور وليد شوقي، الباحث المصري في كلية الطب بجامعة نيويورك، إن هناك دواء أثبت نجاحه في المرحلة الثالثة للعلاج من فيروس كورونا، وأنتجته شركة merk، موضحا أنه أجريت أبحاث علمية عليه، وأن من حصل عليه لم يذهب إلى المستشفيات بنسبة 50%، كما لا توجد حالة وفاة واحدة في صفوف من تلقوه

أبحاث على مصابي فيروس كورونا

وأوضح وليد شوقي في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تحمل اسم «استشارة طبية»، أن البحث بني على مرضى لديهم أعراض كورونا، وأجريت مسحة لهم وتبين أن عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا، كما تم إدخال مرضى السكر والسمنة المفرطة وأمراض القلب، فضلا عن كبار السن فوق 60%.

وتابع الباحث بطب نيويورك قائلا: إن الأبحاث أجريت على 775 شخص مريض بفيروس كورونا في 170 مستشفى متفرقة بأمريكا والبرازيل وجواتيمالا وإيطاليا واليابان وجنوب أفريقيا وتايوان، لافتا إلى أن ما حدث أن 7.3% احتاجوا الذهاب للمستشفيات ممن تلقوا هذا الدواء للعلاج، بينما لم تحدث حالة وفاة واحدة ممن حصلوا على الدواء.

وأشار الدكتور وليد شوقي، إلى أنه أول دواء يؤخذ عن طريق الفم، أقراص كعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، في انتظار الموافقة النهائية والرسمية عليه، منوها إلى أن سعره مرتفع الآن في ظل محاولات لانخفاضه، خاصة بالنسبة للدول التي لا تستطيع شراءه.

وأكد «شوقي» أن الدواء لم يتأثر بتحورات كورونا، مثل دلتا، وأن 1.3% فقط هي نسبة من اضطر للتوقف عن اخذ الدواء بسبب الأعراض الجانبية، موضحا أنه إذا جرى الموافقة على هذا الدواء فسيكون أول دواء ضد فيروس كورونا يتم الحصول عليه عن طريق الفم، بحسب تعبيره.