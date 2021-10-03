«الباشا»: على المجتمع الدولي القيام بدوره الحيادي حول حقوق الإنسان

أكد النائب علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، على أهمية قيم حقوق الإنسان والاهتمام بها ودعمها، واصفا ذلك بأنه عملية مستمرة ومتطورة، ولا يمكن لأي دولة في العالم، مهما بلغت درجة تقدمها، أن تدعي أنها وصلت إلى قمة هذه المنظومة، منوها بأهمية الاستمرار في جهود التطوير والمتابعة والتقييم لهذه المنظومة وتعزيزها على كل المستويات العالم العربي، قائلاً أنه «بقدر ما ندعو إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان في عالمنا العربي، نطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره الموضوعي والحيادي في هذا الشأن، وعدم الكيل بمكيالين».

جاء ذلك خلال مشاركة النائب علوي الباشا ممثلاً عن البرلمان العربي بالمؤتمر الأكاديمي السنوي الذي نظمه قسم حقوق الإنسان بجامعة الجنان في بيروت، حول تعزيز قيم حقوق الإنسان.

لا يوجد تحرك دولي تجاه جرائم الحوثيين بحق اليمنيين

وأضاف «الباشا» أنه على الرغم مما يتعرض له المدنيون الأبرياء في الجمهورية اليمنية من جرائم إرهابية بشعة وانتهاكات مستمرة على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لا يوجد تحرك دولي يوازي خطورة هذه الجرائم التي تمثل أكبر تحدٍ يواجه الضمير الإنساني العالمي في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، دعا «الباشا» إلى تنظيم فعاليات تسلط الضوء على مخاطر المعايير المزدوجة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وآليات التعامل معها على المستوى العربي.

وأكد «الباشا»، في كلمته، على دور البرلمانيين المهم في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، في إطار دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية، أو على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد «الباشا» أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، تنال اهتماما كبيرا في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، سواء من خلال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أو من خلال المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي استحدثه البرلمان العربي مؤخراً، كآلية عربية ذاتية مستقلة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة محاولات تسييس ملف حقوق الإنسان أو اتخاذه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما دعا النائب جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي جاءت مبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مؤكداً أن تفعيل عمل هذه المحكمة، سيمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.