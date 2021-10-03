أول ظهور لـ شيخ الأزهر أمام الطائرة بعد فحوصات طبية في ألمانيا «فيديو»

ظهر شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بصحة جيدة، في أول ظهور له بعد رحلته العلاجية في ألمانيا، أثناء صعوده الطائرة متجها إلى إيطاليا لحضور أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم»، والذي يبدأ غداً الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما.

ويأتي ذلك بعد أن أنهى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رحلة علاجه في ألمانيا والتي بدأها خلال الأيام الماضية بسبب آلام في العمود الفقري أصابته، ويستكمل بعدها رحلته في أوروبا، حيث يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما.

وكان شيخ الأزهر، قد أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بناء على توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري.

شيخ الأزهر يجري فحوصات طبية في ألمانيا

وأعلنت مشيخة الأزهر، في بيان سابق، أن الدكتور أحمد الطيب كان يعاني من آلام في العموم الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية.

ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر غدا في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم.. نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، كذلك سيشارك في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان «نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم» بعد غد الثلاثاء 5 أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي.

شيخ الأزهر يشارك في قمة الأديان في روما

جدير بالذكر أنه وفقا لبيان مسبق من مشيخة الأزهر فإن المؤتمر من المقرر أن يخرج بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

وسيشارك الدكتور أحمد الطيب قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها، خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

ووجَّه الأزهر الشريف، الشكر لجماهير المصريين والمسلمين من حول العالم الذين تساءلوا حول صحة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.