«المنشآت الفندقية» تنفي تأجيل تطبيق الحد الأدنى للغرف في نوفمبر المقبل

نفى علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وجود أي نية لتأجيل تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، المقرر العمل به بداية من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم بيع الغرف الفندقية، وفقا للحد الأدنى للأسعار، الذي حددته وزارة السياحة، الذي ينص على بيع الغرفة بالفندق فئة الـ5 نجوم بـ40 دولار في الليلة، وبـ28 دولار بالنسبة للغرفة بالفنادق فئة الـ4 نجوم.

زيادة الدخل القومي من السياحة

وأضاف لـ«الوطن»، أن تحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، سيقضي على ظاهرة حرق الأسعار، وبيع المنتج السياحى المصري، بأقل من السعر الذي يستحقه، كما سيسهم بشكل إيجابي في زيادة نسبة مساهمة السياحة بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن مصلحة الضرائب ستحاسب الفنادق وفقا لسعر البيع وفقا للحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية بداية من شهر نوفمبر المقبل.

الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية سيرتفع تدريجيا

وأشار إلى ان الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية سيرتفع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى السعر العادل الذي تباع به في الدول المتقدمة سياحيا، وبما يتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها الفنادق المصرية، موضحا أن تحديد حد أدنى للغرف الفندقية سيسهم في تجويد الخدمة المقدمة للسائح الأجنبي.

طفرة في القطاع الفندقي المصري

وأوضح عاقل، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في القطاع الفندقي المصري، وذلك بعد تحديد حد أدنى لبيع أسعار الغرف الفندقية، فضلا عن إعادة تصنيف الفنادق المصرية وفقا للمعايير العالمية للتصنيف، إضافة إلى تولي الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، الإشراف والمراقبة على جودة الأطعمة المقدمة بالفنادق، وهو ما يسهم في وصول مستوى الفنادق المصرية لذات مستوى نظيرتها العالمية فضلا عن تجويد الخدمة المقدمة للنزيل.

يشار إلى ان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، قد أصدر قرارا في أبريل الماضي بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من أول نوفمبر المقبل.