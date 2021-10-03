وفاة عاملين جراء انهيار جبلي في عُمان (فيديو)

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، مقتل شخصين حتى الآن؛ إثر انهيار جبلي على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط.

وأكد بيان مشترك صادر عن وكالات المخاطر والطقس والطيران المدني في عمان، أن سرعة الرياح وصلت إلى 135 كيلومترًا في الساعة أو أكثر وارتفاع الأمواج إلى 12 متراً.

إنهيار جبلي في منطقة الوطية بعُمان أثر إعصار شاهين.#اعصار_شاهين



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pic.twitter.com/yaq7uAVQyn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 3, 2021

إعصار شاهين المداري

وأعلنت وكالة الأنباء العُمانية، في بيان سابق، وفاة طفل في تجمعات مائية بمحافظة مسقط، نتيجة تعرض البلاد لإعصار «شاهين» المداري.

أشارت الوكالة إلى أنه تم نقل ما لا يقل عن 600 شخص إلى 10 مراكز إغاثة في ليوا وشينا في شمال الباطنة، مع اصطحاب العديد من العائلات إلى الملاجئ في بركاء، وإيواء أكثر من 2700.

الفيضانات تضرب عمان

وتعرضت عمان في يوليو الماضي، لعاصفة وفيضانات مماثلة، وسط تحذيرات هائلة من التغير المناخي في المنطقة، خصوصاً بعدما حذر باحثون من ارتفاع درجات الحرارة بمعدل ضعفي المتوسط العالمي وهو ما يجعل المنطقة غير جاهزة للحياة وفقا لمجلة فورين بوليسي الأمريكية.