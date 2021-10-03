محافظ بورسعيد يشهد برنامج تدريب شركة «OGS» لتنمية الموارد البشرية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات مبادرة شركة (OGS) لتنمية الموارد البشرية، في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك في إطار المشاركة الاجتماعية للشركات، وكذلك البروتوكول الموقع بين وزارة البترول وشركة إينى الايطالية ومحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يؤكد أهمية البرنامج لتنمية القدرات للعاملين بديوان عام المحافظة

وأكد المحافظ، أهمية هذا البرنامج الخاص بتنمية الموارد البشرية، والقدرات للعاملين بديوان عام المحافظة، مؤكدا أنه يساهم فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية لخدمة المواطن فى المقام الأول، موضحا أهمية وعي المواطن بجهود الدولة، في تنفيذ كبرى المشروعات، وعلى رأسها التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، واللذان ساهما فى تغيير نوعية الحياة ببورسعيد، وقدما أفضل الخدمات لأبناءها، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لتعطيل مسيرة التنمية، لافتا إلى أن بناء الإنسان وتنمية مهاراته، من أهم أهداف المرحلة الراهنة، التي تتطلب تكاتف المواطن مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

بناء القدرات وبرامج تعليم المجتمع المجانية برعاية وزير الشباب والرياضة

يذكر أن مشروع الاستدامة وبناء القدرات وبرامج تعليم المجتمع المجانية، يأتى تحت إشراف مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي، مع الشركات المساهمة بقطاع البترول، وبالتعاون مع شركة OGS تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.