محافظ بورسعيد يُهدي «أم محمد» رحلة حج على الهواء: «دي نوارة المحافظة»

احتفى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتقرير الذي عرضه الإعلامي يوسف الحسيني، عن السيدة عوضة مسعد القطبي، الشهير بـ «أم محمد»، والتي تعمل عاملة في مدرسة سانت ماري في بورسعيد، منذ أكثر من 55 عاما، ورغم كبرها في السن إلا أنها تصر على العمل، مهديًا إياه رحلة حج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التلفزيون المصري».

أم محمد تحصل على رحلة حج على الهواء

وأضاف «الغضبان»، أن السيدة «أم محمد» سيدة عظيمة، «كانت عارفاني، كنت بروح لها المدرسة سواء لما كنت حاكم عسكري في المحافظة، أو لما بقيت محافظ بورسعيد، وهي نوارة المدرسة كلها فهي تاريخ، وحقها علينا نحقق لها أحلامها»، معلنًا إهداء السيدة أم محمد عاملة بمدرسة في بورسعيد، تعمل 55 عاما بلا إجازات، بإهدائها رحلة حج.

وتحت عنوان «أم محمد.. 55 عامًا من العمل والكفاح بدون إجازة أو ملل»، حكت «أم محمد» تفاصيل حياتها العملية رغم تقدمها في العمر، إذ قالت «والله ما عارفة سني كام»، موضحة أنها عندما بدأت العمل كانوا يقولون لها إنها تبلغ من العمر 30 سنة، «أنا شغالة عاملة في مدرسة، وكل المفاتيح بتاعة المدرسة معايا، باجي من الساعة 5 الصبح أفتح المدرسة والمكتبات وأروقهم، وأقعد لحد ما ييجي المدرسين ويمضوا ويخلصوا».

مدير المدرسة: بنتحايل عليها عشان تأخذ يوم أجازة

فيما قال عزيز خزام مدير مدرسة سانت ماري التي تعمل بها الحاجة عوضة مسعد القطبي، الشهيرة بـ «أم محمد» منذ 55 عاما دون غياب، إنه تعلم حب العمل والناس منها، موضحًا: «طول فترة شغلها معانا في المدرسة بتبدأ الشغل منذ الساعة 5:30 فجرا وحتى الساعة الخامسة في فترة المغرب تعمل على الاهتمام بشؤون المدرسة».

وأضاف خزام، خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنها تحب الطلاب وأولياء الأمور وزملائها الموجودين في العمل، حيث تعمل معهم لكي تكون المدرسة في أحسن صورة: «بتبقى حريصة بشكل غير عادي على الطلاب، وبنتحايل عليها عشان تاخد يوم واحد إجازة مش بترضى».