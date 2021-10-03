زيادة معدلات التحسين الزراعي بـ8 قرى في دمياط ضمن «حياة كريمة»

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الزراعة حول خطتها لزيادة معدلات التحسين الزراعي بعدد 8 قرى بمركز كفر سعد؛ وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

أعمال حرث التربة لـ9578 فدانًا

تتضمن الخطة المقدمة، تنفيذ أعمال الحرث تحت التربة وإضافة الجبس الزراعي وتطهير المجاري المائية، بقرى الإسماعيلية والتوفيقية، وأم الرزق، وكفر الغاب، وأبو عياد، والحسينية، وكفر سليمان والإبراهيمية البحرية، وذلك بإجمالي 9578 فدانًا.

وتأتي تلك الأعمال في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لرفع مستوى الخدمات بالقرى المدرجة بالمبادرة لتحقيق التنمية الزراعية وخدمة المزارعين.

مبادرة حياة كريمة في دمياط تتضمن 28 قرية

وفي وقت سابق قالت منال عوض، محافظ دمياط: «إن مبادرة حياة كريمة في محافظة دمياط تشمل مركز كفر سعد الذي يتكون من 28 قرية و219 تابعًا يقطنه 240 ألف مواطن».

وأشارت إلى أنه تم إنشاء 7 نقط إسعاف، و6 حماية مدنية، و28 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم توفير 141 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة، وأن هناك 16 مشروعًا لتأهيل وتطوير الترع، إلى جانب 22 مدرسة و570 حالة سكن كريم، و27 مشروع صحة، وسيتم تنفيذ 791 مشروعًا في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 3 مليارات جنيه.