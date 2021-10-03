إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادر «حياة كريمة» غدا.. تعرف عليهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» إطلاق 7 قوافل طبية جديدة ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين والفحص عن الأمراض، ويأتي ذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي، الذي تعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات الخاطئة، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

وترصد «الوطن» أماكن إطلاق السبع قوافل بالمحافظات المصرية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن القوافل الطبيبة بالمحافظات المختلفة التي ستنطلق بها القوافل الطبية يومي 4 و5 أكتوبر 2021، وتشمل محافظات «قنا، الإسماعيلية، القاهرة، مطروح، المنيا، الدقهلية، البحيرة».

تعرف على التخصصات الطبية التي ستكون متوفرة بالقوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة الأقسام المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق غدا، وتمثلت في «قسم الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف في هذه الأقسام مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

تعرف على المراكز التي ستتواجد بها القوافل الطبية

من المقرر أن تتواجد هذه القوافل الطبية في المراكز والقرى التالية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، تسهيلًا على المواطنين في الذهاب والكشف عن أي مشكلة طبيبة.

- قرية كوم جابر مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

- مركز شباب قرية التقدم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

- مركز طبي الدلتا الحي السلال أول بمحافظة القاهرة.

- قرية المراقي مركز سيوة بمحافظة مطروح.

- قرية أولاد الشيخ مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

- قرية الحاكمية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- قرية عبدالحليم محمود مركز النوبارية بمحافظة البحيرة.