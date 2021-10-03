آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة عفاف مصطفى بعد إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تخضع الآن للعزل المنزلي ولبروتوكول العلاج المُحدد من جانب وزارة الصحة والسكان.

إصابة عفاف مصطفى بفيروس كورونا

وقالت عفاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أصيبت بفيروس كورونا، وأخضع الآن للعزل المنزلي، والأعراض الحمد لله خفيفة بسبب حصولي على لقاح كورونا، والذي خفف الأعراض بنسبة 60%».

وتابعت «مصطفى»: «كنت بصور مشاهد في فيلم روحي لك وكانت الدنيا زحمة جدا في اللوكيشن، وفيه ناس كتير ودا اتسبب في إصابتى على الرغم من حصولي على اللقاح، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية».

وطمأنت «مصطفى»، الجمهور، قائلة: «أنا الحمد لله أحسن والدنيا ماشية معايا كويس ادعو لي بس تعدى على خير والأمور متتطورش».

ووجهت الفنانة عفاف مصطفى رسالة لكل جمهورها، قائلة: «خدوا اللقاح بجد وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا حقيقي وحش أوى ربنا يحفظ الجميع يا رب».

مسلسل الفتوة

وكان آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة عفاف مصطفى، مسلسل الفتوة، والذي شاركت فيه بجانب ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وعايدة رياض ومحمود حافظ وإنعام سالوسة ورياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.