إيناس عز الدين تنضم لمبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة: يمكن تفيد مريض

أعلنت الفنانة إيناس عزالدين، عن تأييدها لمبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، التي أطلقتها الفنانة إلهام شاهين، قبل أيام، أثناء حضورها حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، الجمعة الماضي، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب.

إيناس عز الدين تنضم لمبادرة التبرع بالأعضاء

وقالت إيناس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ستوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لرغبتها في استفادة أي مريض منها، مضيفة: «أنا هكون ميتة وقتها ويمكن أعضائي تفيد أي حد مريض».

وتابعت: «رأينا العديد من الحالات الإنسانية التي تحتاج لزراعة قلب أو كبد.. إلخ، وهؤلاء لا بد من النظر إليهم، طالما أن التبرع بالأعضاء حلال وفقًا لما أعلنه عدد من المشايخ».

مبادرة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

وكانت إلهام شاهين، قد أعلنت أنها بصدد التنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، لوضع آليات لتنفيذ هذه المبادرة، لافتة إلى تلقيها مكالمات عديدة من داخل مصر وخارجها، أبرزها من الفنانة يسرا، التي أكدت لها أنها تفكر في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وكذلك الفنان السوري عبدالمنعم العمايري، الذي أكد بدوره نقله لهذه المبادرة في بلده سوريا.

إيناس عزالدين تخضع لجلسة تصوير جديدة

وفي سياق آخر، خضعت إيناس عز الدين، لجلسة تصوير جديدة تحت إدارة المصور أحمد سامي، داخل أحد فنادق القاهرة، بعد حضورها حفل زفاف أحد أصدقائها، وسط حضور كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد فؤاد، لوسي، إيهاب توفيق، بوسي والراقصة دينا.

وجاء حضور إيناس عز الدين، لحفل الزفاف، بعد تعافيها من إصابة قدمها جراء سقوطها في الشارع منذ أسابيع عدة، حيث أصيبت بتورم وكدمات متفرقة في الركبتين، وطالبها طبيبها المعالج بالراحة التامة وتعاطي عدد من المراهم الطبية.