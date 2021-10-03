انخفاض مبيعات جنرال موتورز في أمريكا الشمالية خلال النصف الثاني من 2021

استلم تجار شركة جنرال موتورز446997 سيارة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2021، بانخفاض 218195 وحدة عن العام الماضي نتيجة لاضطرابات سلسلة توريد أشباه الموصلات وانخفاض المخزونات تاريخيًا.

انخفاض أحجام مبيعات الجملة في أمريكا الشمالية خلال النصف الثاني من 2021

وخلال هذا الربع، قدمت جنرال موتورز تحديثًا للمستثمرين بأن أحجام مبيعات الجملة في أمريكا الشمالية في النصف الثاني من عام 2021 ستنخفض بنحو 200000 وحدة عن النصف الأول، ويرجع ذلك إلى اضطرابات سلسلة التوريد في ماليزيا الناجمة عن COVID-19، مع التأثير الذي حدث خلال الربع الثالث.

ولا يزال من المتوقع أن تكون التوقعات المالية لجنرال موتورز ضمن النطاق الإرشادي للسنة التقويمية الذي جرى تقديمه مسبقًا، إذ تواصل الشركة تطوير حلول للتخفيف من آثار نقص أشباه الموصلات، واستدعاء شفروليه بولت EV الكهربائية.

رئيس جنرال موتورز: نقدر دعم وكلائنا وولاء عملائنا

قال ستيف كارلايل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس جنرال موتورز أمريكا الشمالية: «لقد كانت جنرال موتورز مرنة وحاسمة في إدارة التأثيرات المرتبطة بـ COVID على إنتاجنا وأحجام البيع بالجملة، ونحن نقدر دعم وكلائنا وولاء عملائنا».

وتابع: «تتحسن اضطرابات الإمداد بأشباه الموصلات التي أثرت في مبيعات الجملة وتسليم العملاء في الربع الثالث، بينما نتطلع إلى الربع الرابع، سيستمر إطلاق التدفق المستمر للمركبات الموجودة في المصانع إلى التجار، ونستأنف الإنتاج في مصانع سيارات الكروس أوفر الرئيسية، ونتطلع إلى بيئة تشغيل أكثر استقرارًا خلال الخريف».

ورغم الظروف الصعبة خلال الربع الثالث، حافظت جنرال موتورز على حصتها في سوق البيع بالتجزئة أو زادت من حصتها في القطاعات الرئيسية مقارنة بالعام الماضي ، وفقًا لتقديرات JD Power PIN، إذ نمت حصة التجزئة لجنرال موتورز خلال الربع الثالث في قطاع سيارات «البيك- أب» كبيرة الحجم بأكثر من نقطتين مئويتين مع وصول شفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا إلى 38%.

13% نسبة ارتفاع مبيعات أسطول شاحنات البيك أب كبيرة الحجم

تواصل جنرال موتورز بيع سيارات «بيك آب» بالحجم الكامل أكثر من أي شركة تصنيع سيارات أخرى خلال السنة التقويمية حتى الآن، إذ ارتفعت مبيعات أسطول شاحنات البيك أب كبيرة الحجم بنسبة 13%، كما ارتفعت مبيعات سوبربان 28 %، تاهو 5%، ويوكون 24 %، على أساس سنوي، وبالنسبة لسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، ارتفعت مبيعاتها لعملاء الأساطيل بنسبة 89%، مع زيادة مبيعات شيفروليه تاهو PPV بنسبة 86%.

وزادت كاديلاك إسكاليد من عمليات التسليم بنسبة 123%، ولا تزال السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الفخمة الأكثر مبيعًا بهامش مكون من رقمين.

كما نمت مبيعات شفروليه تريل بليزر بنسبة 147%، وسيارة بويك إنكور GX بنسبة 3 %، مما ساعد جنرال موتورز في الحفاظ على نصيبها الرائد في قطاع التجزئة في قطاع سيارات الدفع الرباعي الصغيرة شديدة التنافسية.

وحققت «شفروليه كورفيت» السيارة الأكثر مبيعًا في فئة السيارات الرياضية الفاخرة، زيادة في المبيعات بنسبة 60%، ويجرى الكشف عن كورفيت Z06 2023 الجديدة كليًا في 26 أكتوبر.

«شيفروليه سيلفرادو» تسجل أفضل تسليمات على الإطلاق للربع الثالث

كما سجلت «شيفروليه سيلفرادو» متوسطة المهام أفضل تسليمات على الإطلاق للربع الثالث والسنة التقويمية حتى الآن، إذ ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 13%، وحققت شفروليه بكابينة منخفضة للأمام أفضل ربع لها على الإطلاق حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 53 %.

وحتى تاريخه، ارتفع إجمالي مبيعات بويك بنسبة 27 %، وجي إم سي بنسبة 8 %، وكاديلاك بنسبة 11%.

تحديث البيع بالجملة والإنتاج والمخزون في شاحنات جنرال موتورز

واعتبارًا من هذا الأسبوع، تعمل جميع مصانع شاحنات جنرال موتورز كبيرة الحجم، وسيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، والشاحنات الصغيرة متوسطة الحجم في أمريكا الشمالية، كما تستأنف Lansing Delta Township Assembly في ميشيغان، التي تبني Buick Enclave و Chevrolet Traverse، و Lansing Grand River Assembly، التي تبني كاديلاك CT4 و CT5 و Chevrolet Camaro، الإنتاج المنتظم في 4 أكتوبر.

خلال هذا الربع، شحنت جنرال موتورز إلى التجار أكثر من 68000 وحدة كانت محتجزة في مصانع التجميع بسبب مشاكل توريد أشباه الموصلات.

بلغ مخزون الوكلاء، بما في ذلك الوحدات العابرة، 128،757 وحدة في نهاية الربع الثالث، مع توقع تحسن التوافر خلال الربع الرابع.

بلغ متوسط ​​سعر صفقة جنرال موتورز 47467 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثالث، وبلغت الحوافز كنسبة مئوية من ATP 4.7 %.

وتقدر جنرال موتورز أن إجمالي المركبات الخفيفة SAAR للربع الثالث بلغ 13.4 مليون، بانخفاض عن 15.5 مليون قبل عام.

وفي السياق ذاته، قالت إيلين باكبرج، كبيرة الاقتصاديين في جنرال موتورز: «بينما كان العرض يحد من المبيعات في الأشهر الأخيرة، تظل ظروف الطلب الأساسية قوية، وذلك بفضل فرص العمل الوفيرة، وتزايد الطلب على السيارات المكبوتة، والمدخرات الزائدة التي تراكمت لدى العديد من الأسر أثناء الوباء»، موضحة أنها تتوقع مواصلة بيع كل سيارة يمكن إنتاجها مع دوران سريع، مشيرة إلى أن جنرال موتورز تواصل بناء الزخم مع إطلاق المنتجات الرئيسية.

وتابعت: «يبدأ إنتاج GMC HUMMER EV في وقت لاحق من هذا العام في مصنع جنرال موتورز صفر في ديترويت-هامترامك، والذي سيصنع أيضًا شيفروليه سيلفرادو EV، إذ تمت تعبئة جميع الحجوزات المتاحة لنسخة 2023 من كاديلاك LYRIQ الكهربائية بالكامل في ما يزيد قليلاً عن 10 دقائق، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الأول من عام 2022».

مميزات شيفروليه سيلفرادو 2022 الجديدة

تتميز «شيفروليه سيلفرادو 2022» الجديدة، التي جرى الكشف عنها في سبتمبر، بتحسينات كبيرة من الداخل والخارج، بما في ذلك أول سيلفرادو ZR2 على الإطلاق، وسيبدأ الوصول إلى الوكلاء في ربيع عام 2022، كما يجرى الكشف عن سيارة 2022 جي إم سي سييرا 1500 الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.