خبير يكشف أسباب ضعف الإقبال على الجامعات الخاصة: إلغاء تكليف الكليات

كشف رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، عن أسباب قلة الطلاب المتقدمين لـ الجامعات الخاصة، هذا العام.

انخفاض نسب الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة

وقال «فياض»، خلال لقائه في برنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، على شاشة «الحدث اليوم»، إن أزمة القبول بالجامعات الخاصة هذا العام لم تستوف 95% من الأعداد المخصصة لها، مشيرًا إلى أن نسبة المتقدمين لكلية الطب لم تتجاوز الـ50%.

وتابع أن عدد المتقدمين لكلية الهندسة 46% فقط، لافتًا إلى تراجع أعداد المتقدمين لكليات الصيدلة بعد إلغاء التكليف، وبعدها طب أسنان، مستطردًا: «أما بقية الكليات فالوضع أسوأ بكثير، ولم تخرج من هذه الأزمة سوى كليات العلاج الطبيعي».

ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة

وأضاف «فياض»، أن مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي رصدت قلة الأعداد التي تقدمت لمعظم هذه الجامعات حتى بعد مد فترة التنسيق حتى الخميس الماضي بسبب قلة عدد الطلاب الحاصلين على درجات تفوق الحد الأدنى الذي كان مجلس الجامعات الخاصة قد حدده سلفا لطلاب هذه المرحلة خاصة بالكليات الطبية والهندسة والحاسبات والمعلومات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية، موضحًا أن الكثير من الجامعات الخاصة لن تستطيع شغل نسبة كبيرة من الأماكن المخصصة لها في هذه الكليات.

وأشار الخبير التعليمي، إلى أن هناك خللًا ظاهرًا لابد من معالجته، وهو ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة بشكل جنوني.

الدروس الخصوصية غول ينهش ميزانية الأسر

ومن ناحية أخرى، أوضح أن الدروس الخصوصية، لا تزال غولًا ينهش ميزانية الأسرة المصرية دون رحمة، رغم خطة التعليم في المرحلة الثانوية، وما قطعته وزارة التربية والتعليم من خطوات كبيرة نحو تطوير المنظومة، والتي من أهم أهدافها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

ولفت «فياض» إلى أن أولياء الأمور ينفقون 50 مليار جنيه على الدروس الخصوصية سنويًا، كما أن القضاء على هذه الظاهرة ليس سهلًا؛ فأولياء الأمور يلجأون إليها لاعتقادهم أنها مصدر النجاح لأبنائهم، بعدما توقفت الدراسة تمامًا بمختلف المدارس الثانوية الحكومية والخاصة.