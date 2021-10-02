أمين «الأعلى للجامعات الخاصة»: لا تخفيض لتنسيق الجامعات الخاصة 2021

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعات الخاصة استقبلت طلبات الالتحاق المباشر على الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات، بداية من ثاني أيام إعلان نتيجة تنسيق القبول الموحد للجامعات الخاصة، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، موضحاً أن التقديم مستمر حتى اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2021ـ2022

ترشيح 8500 طالب بـ«تانية تنسيق» للجامعات الخاصة

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الذين تم قبولهم وترشيحهم للكليات المختلفة من تنسيق المرحلة الثانية بلغ حوالي 8500 طالب وطالبة، مشيرا إلى إتاحة التقديم المباشر على عدد من الأماكن الشاغرة، مؤكداً أن الوزارة حددت الحالات التي يشترط أن تتوافر للتقدم المباشر للجامعات الخاصة ، أبرزها الطلاب الذيم لم يتستطعيوا الاستفادة من خدمات التنسيق الإلكتروني و طلاب الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية .

الحدد الدنيا كما هي

وأوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة، أنه لا توجد أي إحتمالات أو رغبة في تخفيض تنسيق الجامعات الخاصة 2021 عن ما تم الإعلان عنه، نافياً ما تردد من إشاعات في هذا الشأن و أن التنسيق المعمول به قائم كما هو دون تغير: «كلمة واحدة قاطعة، مفيش أي نزول ولا درجة، والحدود الدنيا كما تم الإعلان عنها ».

وتواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الراغبين في التنسيق المباشر للكليات وفقاً للحدود الدنيا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، من حيث تحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب بجانب التشديد على ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة ، فضلاً عن التوجه للكشف الطبي للطلاب المقبولين للحصول على لقاح كورونا .