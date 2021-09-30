خصم 40% من مصروفات الجامعات الخاصة حال التحويل لأخرى بعد بدء العام

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على أن هناك إجراء تتبعها الجامعات سنويا تجاه الطلاب الذين يتم قبولهم بالكليات المختلفة ويتم تحصيل قيمة المصروفات الدراسية منهم بعد الموافقة عليهم وعلى قبولهم، وهو عدم رد المصروفات الدراسية كاملة لهم حال الرغبة في التحويل من أي كلية بعد القبول قبل بدء العام الدراسي، ولكن يتم خصم نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المصروفات الدراسية للجامعة، وذلك وفقا للعقد المبرم بين ولي أمر الطالب والجامعة حال التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة.

لا يحق للطلاب المحولين من الجامعات الخاصة سحب قيمة المصروفات الدراسية كاملة

وأضافت المصادر بالأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال بدء العام الدراسي الجديد ورغبة الطالب في التحول من الجامعة لجماعة آخرى، يتم في التوقيت خصم نسبة لا تقل عن 40% من قيمة المصروفات الدراسية، وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطالب والجامعة في هذا الشأن.

الجامعات الخاصة: الدراسة في موعدها 9 أكتوبر المقبل

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عدد من رؤساء الجامعات الخاصة تقدموا بطلبات للقاء وزير التعليم العالي وعقد اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة في أقرب وقت من أجل إيجاد حلول لمسألة انخفاض أعداد المقبولين للالتحاق بالجامعات الخاصة العام الدراسي الجديد 2021، لافتا إلى أن نتيجة القبول للجامعات الخاصة 2021 كانت سيئة.

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعدادتها لتطعيم طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا «كوفيد 19»، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بشأن مجابهة تفشي المرض «كوفيد 19»، مؤكدين على أن الدراسة ستكون حضورياً بمختلف الكليات والقطاعات، مؤكدة على أن الدراسة في موعدها المحدد 9 أكتوبر المقبل.