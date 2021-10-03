ملتقى لتوظيف الخريجين بزراعة طنطا: «شغلك عندنا»

نظمت كلية الزراعة بجامعة طنطا، اليوم، ملتقى التوظيف الخامس لخريجي الكلية، برعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تدريب مجاني للخريجين وتعيين المتميزين

وأوضح الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا: «أن الملتقى يهدف إلى ربط سوق العمل بالجامعة، وتوفير فرص عمل وتدريب مناسب لشباب الخريجين، وتعريف الطلاب والخريجين بالقدرات والمهارات التي تتطلبها مختلف مجالات سوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والإقليمي»، مضيفًا: «وكذلك توفير فرص جيدة للشركات والهيئات لاختيار ما يناسبها من خريجي الكلية للعمل والتدريب بها».

تمويل المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين

وأشار الدكتور شريف جبر وكيل الكلية، إلى أهمية التعاون بين الكلية والشركات والهيئات الزراعية بالمجتمع المحيط في تحقيق أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا استعداد الكلية والمراكز ذات الطابع الخاص بها لتقديم جميع الاستشارات الزراعية المطلوبة للشركات أو أفراد المجتمع المحيط.

وخلال الملتقى قام بعض الطلاب والخريجين بعرض بعض المشروعات الصغيرة التي قاموا بتنفيذها كنماذج لريادة الأعمال ومن هذه المشروعات مشروع إنشاء مشتل لإنتاج شتلات الخضر ومشروع صيانة الأجهزة والمعدات الزراعية ومشروع الضأن وكذلك مشروع التفريخ وأيضًا مشروع إنتاج اللحوم المجمدة والطازجة والمصنعة، من المشروعات الصغيرة والتي نالت استحسان الحضور وأبدت بعض الجهات المشاركة استعدادها لتمويل تلك المشروعات لتطويرها.