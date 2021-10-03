عدد أيام الدراسة في العام الجديد 2021-2022.. 34 أسبوعًا

5 أيام تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق السبت المقبل، وسط تساؤلات من أولياء الأمور والطلاب حول عدد أيام الدراسة في العام الجديد 2021-2022.. وعليه تقدم «الوطن» شرحًا للتقسيمة الصادرة من وزارة التربية والتعليم حول عدد أيام الدراسة ما بين أيام الفصل الدراسي الأول وأيام الفصل الدراسي الثاني.

تقسيم أيام الدراسة في العام الجديد 2021-2022

وبشكل عام، سيكون عدد أيام الدراسة للعام الجديد 190 يوما على هيئة 34 أسبوعًا دراسًيا، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، وبعد حذف الإجازات الأسبوعية والرسمية، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.

التعليم: فترة الامتحانات محسوبة ضمن أيام الدراسة

وبحسب ما نشرته وزارة التربية والتعليم، قبل أيام، في النشرة الدورية للمدارس حول عدد أيام الحضور للعام الدراسي، فإن امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، سيتم اعتبارهما ضمن أيام الدراسة الفعلية، على أن تبدأ عطلة نصف العام الدراسي عقب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، في يوم 5 فبراير 2022 حتى 17 من الشهر ذاته.

التعليم تُحدد موعد الثانوية العامة 2022

وبحسب الخطة، فإن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والإعدادية، تبدأ في 7 مايو 2022 وامتحانات الثانوية العامة ستبدأ في 11 يونيو 2022.

وبعد غياب عن الحضور الفعلي بالمدارس العام الدراسي الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، تعود الدراسة الحضورية للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة هذا العام، وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية وتطبيق للتباعد داخل الفصول، فضلا عن تعليمات خاصة بخصوص غلق الفصل حال ظهور أي إصابات لفيروس كورونا من بين الأطفال.