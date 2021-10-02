«تعليم الغربية» تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ثلاث اجتماعات بمديري عموم الإدارات ومديري المراحل والمدارس بإدارات شرق وغرب طنطا وكفر الزيات، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات سيجري عقدها من اليوم حتى الأربعاء المقبل، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

3 اجتماعات بمديري عموم الإدارات ومديري المراحل والمدارس

وأوضح حسن، أن الاجتماع الأول، أجرى بمدرج مدرسة طنطا ثانوية النسيجية العسكرية بشرق طنطا، وجرى الاجتماع الثاني بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب بغرب طنطا، أما الاجتماع الثالث، فجرى في قاعة نادي المعلمين بكفر الزيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الاجتاعات الثلاث التي عقدت مع الثلاث إدارات، وجه فيها وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع الإدارات، على الجهد المبذول بجميع المدارس، استعدادا للعام الدراسي، متمنيا للجميع عام دراسي موفق ومكلل بالنجاح.

تطبيق الكتاب الدوري رقم 24 بشأن استعداد المديريات

وأكد على تطبيق الكتاب الدوري رقم 24 بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي، وتطبيق الكتاب الدوري 18 بتاريخ 17/8/2021 والكتاب الدوري رقم 27 بتاريخ 2021/9/22 بشأن متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالدواوين والمدارس والتنسيق الدائم مع الادارات الصحية لتنفيذ خطة تطعيم العاملين بقطاع التعليم.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الانتهاء الكامل من تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب ووضع علامات التباعد بالفناء والفصول وتوافر اجهزة كواشف الحرارة بالمدارس وكذلك المطهرات، وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب للمدارس مع تنفيذ ما ورد من تعليمات وربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 والتأكيد على إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني

كما شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماعات على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن وعقد ندوات تثقيفية للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بجدول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترة (بداية اليوم الدراسي- الفسحة- موعد انصراف الطلاب).

وأكد على التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016 المنظم لمجموعات التقوية المدرسية، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

تفعيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المدارس

وطالب وكيل الوزارة بالتنسيق الدائم مع مديريتي الصحة والتأمين الصحي تنفيذا لمبادرة «100 مليون صحة» وتنفيذ المسح القومي الشامل لأمراض الأنيميا والتقزم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بكافة المدارس الابتدائية وكذلك حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر لها شهر اكتوبر بجميع المدارس.

ضرورة الالتزام بالمنشور الأمني رقم «9»

وفي نهاية الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمنشور الأمني رقم (9) الصادر من الوزارة والذي تم تعميمه على جميع المدارس وتنفيذ ما ورد فيه بكل دقة خلال الفترة المقبلة.