15 قرارا لاستقبال العام الدراسي الجديد بتعليم المنيا

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا 15 قرارا خاصا بالعملية التعليمية، خلال اجتماع عقده المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم، مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

قرارات تعليم المنيا لاستقبال الدراسة

ونصت القرارات التي جرى اتخاذها خلال الاجتماع على الآتي:

1- تعميم جميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية والفاكسات التي تخص الاستعداد للعام الدراسي الجديد على جميع الإدارات التعليمية.

2- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

3- التأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس، حفاظاً على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية.

4- سد العجز في جميع التخصصات بمختلف مراحل التعليم، وذلك من خلال إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس، وفقاً لتخصصاتهم ومعدلات العجز والزيادة.

5- التأكيد على الانتهاء من كافة حركات الندب والنقل قبل بدء الدراسة مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب والالتزام بالقرار الوزاري 202 لسنة 2013 ولا يتم اعتماد أي قرار ندب بعد التاريخ المحدد إلا في الحالات المقررة قانونا.

5- تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم، والتأكيد على الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الطلاب والمعلمين والإداريين.

6- تكثيف المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس.

7- التنبيه على حضور طابور الصباح للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية مع توزيع المهام لضمان سير العمل داخل الدواوين أثناء المتابعة.

8- ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.

9- متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين.

10- التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الإمتحانات.

11- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

12- التأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.

13- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور.

14- حصر احتياجات المدارس من أدوات التعقيم والتطهير حيث يتم توفيرها من المديرية.

15- تطهير وتعقيم المدارس بصفة مستمرة منعا لانتشار الأمراض والاوبئة، وتجهيز المدارس والمعامل والملاعب لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.