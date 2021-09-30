إجراءات جديدة من الجامعات بشأن العام الدراسي الجديد: حرمان غير المطعمين من الدخول

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الدولية استعدادها للعام الدراسي الجديد 2021، والذي من المقرر أن تنطلق أول أيامه 9 أكتوبر المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إذ يجرى الانتهاء من صيانة المدرجات وقاعات الدراسة والمعامل و المدن الجامعية، بجانب عمل خطة احترازية شاملة التطهير والتعقيم والتطعيم لجميع منسوبي الجامعات، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

الجامعات: 100% تطعيم الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد

وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من الجامعات الحكومية العمل على التسريع من إجراء عمليات تطعيم منسوبيها بلقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل، للوصول إلى 100% مطعمين بالجامعات الحكومية، كما أكدت بعض الجامعات إجراءات جديدة في ظل مواجهة المرض، تتمثل في منح استخراج كارنيهات العام الدراسي قبل الحصول على التطعيم، وكذلك منح مهلة حتى ديسمبر المقبل، يجرى بعدها احتساب الممتنعين عن تلقي اللقاح في إجازة بدون مرتب، ولا يحق لهم الدخول إلى الحرم الجامعي.

الجامعات: إجراءات مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بالمرض

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن هناك متابعة مستمرة لحملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى تكليف شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، بوضع آلية لاستخراج كارنيهات للأفراد المتلقين للقاح مع منح مهلة إلى شهر ديسمبر المقبل، لكي يجرى بعدها احتساب الممتنعين عن تلقي اللقاح في إجازة بدون مرتب من الجامعة، ولا يحق لهم الدخول إلى الحرم الجامعي نهائيًا.

واوضح رئيس جامعة أسيوط، أن مجلس الجامعة استثنى عددًا من الفئات التي كشفت عنها وزارة الصحة المصرية ممن لديهم موانع صحية تمنعهم من لقاح كورونا، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الجامعة، بتنفيذ خطة الدولة فى مواجهة الجائحة وحفاظًا على صحة الأفراد وحماية لسلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع الجامعي.

رئيس جامعة كفر الشيخ: منع استخراج أي كارنيه لأي طالب لن يحصل على التطعيم

بينما قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تجرى حاليا الانتهاء من تطعيمات فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، على أن تنتهي أعمال تلقيح الجميع مع بداية العام الدراسي الجديد، في ظل إجراءات الدولة المصرية لمواجهة المرض، مع التشديد على ضرورة منع استخراج أي كارنيه لأي طالب لن يحصل على التطعيم.

وذكرت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الإجراءات التي تتبعها الجامعات تأتي في إطار قواعد وقوانين المجلس الأعلى للجامعات بشأن المحافظة على السلم العام، ومجابهة أي أمراض خطيرة تؤثر على الصحة العامة للجميع.