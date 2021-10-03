«التعليم» تخصص غرف عزل في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

كشفت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021 والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان، تخصيص غرفة عزل لكل مدرسة في العام الدراسي الجديد 2021/2022، مشيرا إلى أنّه عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة يجلس أحد المشـرفين بصحبة الطفل، لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر، وإحالة الحالة للمستشفى بموجب التعليمات المتبعة من قبل الإدارة التعليمية.

غرفة عزل بكل مدرسة وتشكيل لجان للتوعية للعام الدراسي الجديد

وأشارت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، إلى مراعاة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع الموجودين بغرف العزل لكل مدرسة، وحال تعذّر ارتداء الحالة الكمامة إذا كانت تشكو من ضيق التنفس، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، مسافة لا تقل عن مترين، وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى، طبقا للقواعد المنظمة لحالات العزل المنزلي، وتخصيص لجنة صحية في المدارس لمتابعة الإجراءات الوقائية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا بالخطة الوقائية، للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، وتشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية، لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

«تخفيض أيام الدراسة وحصر غياب الطلاب».. أبرز التعليمات في الخطة الوقائية

وشملت الخطة، أنّ الجهات المسؤولة قد ترى تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسي، ما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير طبقا لظروف كل مدرسة، وحال وجود نشاط معين يتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة، بزيادة عددها بدلا من 4 بكل مجموعة 10 طلاب، ويمكن عمل 10 مجموعات بكل مجموعة 4 طلاب وهكذا.

وتضمنت الخطة الوقائية، حصر غياب الطلاب بشكل يومي وإبلاغ الزائرة الصحية بنتائج الحصر داخل الفصول، وأن يتواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل، ويراعى عدم التزاحم عند الدخول للفصل وأن يجلس كل طالب في ديسك منفصل.