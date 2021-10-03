حقيقة وفاة جورج وسوف.. مديرة مكتبه: بخير ولا نعرف مصدر الشائعات

تصدر اسم جورج وسوف العديد من الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا، مرتبطا بخبر وفاته، وذلك ما أزعج محبي «أبو وديع»، وقاموا بالبحث عن حقيقة وفاة جورج وسوف. وتواصل «الوطن» مع المكتب الإعلامي لجورج وسوف، لمعرفة حقيقة وفاته.

حقيقة وفاة جورج وسوف

وقالت مايا أفوكاد، مديرة مكتب جورج وسوف: «أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب ومستغربين من سلسلة الشائعات عن أبو وديع، وهو شغال وبيحيي حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحا كبيرا ورجاء من كل محبي أبو وديع أنهم مينساقوش وراء الشائعات».

وغنى جورج وسوف، قبل أكثر من أسبوع عددا كبيرا من أغانيه في مهرجان جرش، وشهد الحفل زحام عدد كبير من جمهوره في الأردن، مما جعل الأمن يتدخل لمنع الجماهير من الدخول بعد امتلاء ساحة الحفل.

منذر رياحنة وحقيقة مشادته في حفل جورج وسوف

وعلى هامش الحفل، انتشرت العديد من الشائعات حول مشادات لمنذر رياحنة داخل الحفل، وهو ما نفاه منذر، وقتها، لـ«الوطن»، مؤكدا أنه لم يحدث أي خلاف من قريب أو من بعيد، وأنه استمتع بحضور الحفل الذي أحياه على أرض بلاده الأرض، مؤكدا أنه سعيد بعودة مهرجاش جرش العالمي مرة أخرى على أرض الأردن بعد إلغائه العام الماضي بسبب فيروس كورنا، مضيفا أنه يحب جورج وسوف وحضر الحفل من اجل الاستمتاع، وأن المشادات التي حدثت ليس له دخلا بها، وإنما حدثت مع الجمهور بسبب التزاحم على دخور الحفل.

آخر أعمال جورج وسوف

وكانت آخر أعمال جورج وسوف أغنية «ياه على الزمن»، التي حققت نجاحا كبيرا على موقع «يوتيوب»، وسبقها أغنية «صاحي الليل» التي كتبها ملاك عادل، وتصدرت الأغنية لفترة كبيرة محركات البحث المختلفة.