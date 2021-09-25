منذر رياحنة ينفي خلافه مع جورج وسوف بمهرجان «جرش»: شرف ليا أكون في حفله

نفى الفنان الأردني منذر رياحنة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وقوع خلاف بينه وبين الفنان جورج وسوف، على هامش إحيائه حفلا غنائيا في مهرجان «جرش» للثقافة والفنون، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

رياحنة: شرف لأي شخص وجوده في حفل جورج وسوف

وأكد منذر رياحنة، لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين الفنان جورج وسوف، قائلًا: «شرف ليّا ولأي شخص، وجوده في حفل غنائي لسلطان الطرب جورج وسوف»، لافتًا إلى أنّ الحفل جرى تنظيمه وخروجه بشكلٍ احترافي، فيما وقعت بعض المشادات بسبب رغبة البعض في دخول المسرح دون شراء تذاكر.

وأعرب عن سعادته البالغة، بشأن عودة النشاط الفني للأردن، وكذلك مهرجان «جرش»، بعد فترة توقف، متمنيًا أن تستمر العملية الفنية دون توقف أو تأثير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان مصدر مقرب من سلطان الطرب جورج وسوف، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» حقيقة طرد جمهور جورج وسوف من الحفل، قائلا «لم يحدث ذلك مطلقا، كل ما في الأمر هو أن الحفل امتلأ على آخره، وهناك جماهير لم تكن لديها تذاكر بسبب الطاقة الاستعابية للمسرح فتم إخراجهم من الحفل».

المسرح امتلأ بأكمله في حفل جورج وسوف

وأضاف «المسرح سعته تصل إلى ما يقرب من 7 آلاف مقعد، وأكثر من ذلك كان سيشكل خطورة بسبب فيروس كورونا، الجائحة»، متابعًا أن الحفل كان ممتلئا عن أكمله، وظل جمهور «وسوف» يردد لقبه الشهير «أبووديع» قبل ظهوره على المسرح، وعندما أطل عليهم قوبل بعاصفة من التصفيق من جانبهم، فحياهم قائلا: «أهلا فيكم في جرش».

وقدم جورج وسوف، في الحفل العديد من أغانيه الشهيرة، ومنها «طبيب جراح» و«صابر وراضي» و«علم قلبي الشوق» و«كلام الناس».