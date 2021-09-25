اعتماد نتائج أعمال شركة جنوب الوادي للعام المالي 2020/2021

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة بمنطقة البحر الأحمر في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة والتي ستشاركها شركات أخرى كبيرة في مناطق الامتياز بالإضافة إلى استعداد الشركات العالمية سواء الجديدة أو العاملة بالفعل في مصر لضخ استثمارات كبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن العام المالي الماضي قد شهد بالفعل تحقيق عدة اكتشافات بترولية جديدة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وجارٍ العمل على تنمية هذه الاكتشافات لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس أمانة الشؤون التشريعية، بمجلس الوزراء، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، ونواب رئيس شركة جنوب الوادي، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ومحمد عبدالفتاح ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأمجد منير رئيس صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية.

وأضاف الملا أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لتنفيذ أهداف الدولة في تنمية وتحسين مستوى المعيشة في محافظات صعيد مصر وتوفير خدمات حضارية للمواطنين، حيث يجري حاليا تنفيذ عدة مشروعات لتوفير المنتجات البترولية منها مشروع إنشاء مجمع التكرير بأسيوط بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين فضلاً عن بدء العمل في توسعات مجمع إنتاج السولار بأسيوط، وهو ما سيغطي كل احتياجات الصعيد من البنزين والمنتجات البترولية من مصافي التكرير الجاري العمل على تنفيذها، ومما يحقق وفراً كبيراً في تكاليف النقل من المحافظات الأخرى والتخفيف على الطرق، مشيراً إلى التوسع الكبير في نشاط توصيل الغاز للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل كل قرى الصعيد والاهتمام الكبير بتوفير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أن محافظات الصعيد تشهد حاليا توافرا في اسطوانات البوتاجاز.

مجهودات قطاع البترول للتوافق البيئي

وفيما يخص مجهودات قطاع البترول للتوافق البيئي، أشار الوزير إلى التزام شركات البترول الكامل بتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب لمعالجة الصرف الصناعي ومكافحة التلوث البترولي، وتم اعتماد الخطة من جهاز شؤون البيئة، مشيرا إلى الاستجابة السريعة لشركات البترول بالمناطق الجغرافية في حالات التلوث البترولي بالتنسيق مع المحافظة ووزارة البيئة لعلاجها والحفاظ على البيئة والثروة البحرية والطبيعية لمصر.

21.5 ألف برميل زيت خام متوسط إنتاج الشركة يوميا

ومن جانبه استعرض الجيولوجي علاء البطل، رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال خلال العام، حيث أشار إلى أن متوسط إنتاج الشركة اليومي بلغ 21.5 ألف برميل زيت خام وأكثر من 6 آلاف طن بوتاجاز و3.6 مليار قدم مكعب غاز، مؤكدا على نجاح الشركة في مواجهة التناقص الطبيعي للآبار والحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية ليصل إجمالي الاحتياطي المتبقي المؤكد نحو 134 مليون برميل زيت خام نتيجة تحسن أداء الآبار وزيادة معامل الاسترجاع من خلال عمل دراسات إعادة تقييم الخزانات.

حفر 11 بئرا استكشافيا

وأشار البطل إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة الإنتاج من خلال تنفيذ برنامج مكثف لعمليات البحث والاستكشاف والتنمية يهدف إلى حفر 11 بئرا استكشافيا باستثمارات 31.5 مليون دولار بالإضافة إلى حفر 13 بئرا تنمويا بإجمالي استثمارات نحو 27 مليون دولار.

البحث السيزمي

وفيما يخص نشاط البحث السيزمي أكد البطل على أن جنوب وقعت على 3 اتفاقيات في منطقة البحر الأحمر باستثمارات 326 مليون دولار مع شركات شيفرون وشل ومبادلة لتنفيذ دراسات وبرامج مسح سيزمي في مناطق الامتياز بالبحر الأحمر تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتغيير الخريطة البترولية بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارٍ الإعداد لوضع خطط المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد على أن يتم البدء قبل نهاية العام الحالي، واستكمالا للنتائج المتميزة للمرحلة الأولى للمشروع المشترك بالبحر الأحمر تم توقيع ملحق جديد مع شركة ويسترن جيكو لعمل المسح المغناطيسي الجوي والتثاقلي بتقنية eFTG وملحق إضافي لتنفيذ دراسات متكاملة لاستخدام البيانات المغناطيسية والجاذبية وتسويقها.

وأضاف أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع المشترك بالمناطق البرية بجنوب مصر على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع وأن الشركة تقوم بالترويج للبيانات التي تم الانتهاء من تجميعها ضمن مشروعها المشترك مع هيئة المواد النووية وتم بالفعل بيع حزم بيانات لشركة لوك أويل، وجارٍ التفاوض مع عدد من الشركات المهتمة بمناطق عمل شركة جنوب الوادي.

توصيل الغاز للمنازل

وفيما يخص نشاط توصيل الغاز للمنازل أشار البطل إلى أن إجمالي العملاء الذين تم توصيل الغاز لهم وصل إلى نحو 1.5 مليون عميل منزلي وتجاري وصناعي بمحافظات الصعيد، وأنه قد تم التوصيل لأكثر من 181 ألف عميل خلال العام المالي الماضي، كما أشار إلى أنه في إطار جهود التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تم إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز بعدد من المحطات بمحافظات الصعيد ليصل إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 51 محطة حتى يونيو 2021، مؤكدا على نجاح سياسة الشركة من خلال ترشيد الإنفاق في خفض إجمالي المصروفات بنسبة 9% عن العام المالي السابق.

وأكد رئيس الشركة على حرص جنوب الوادي على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل نطاق عمل الشركة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية توافقاً مع مجهودات الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة، فضلاً عن الالتزام بالتنفيذ الكامل للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا واتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية العاملين بمقرات الشركة والشركات التابعة، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات بالتعاون مع هيئة البترول للاستفادة من غازات الشعلة بعدة شركات لاستخلاص غاز البوتاجاز والمتكثفات والغاز المباع وتوليد الكهرباء.