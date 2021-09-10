رابط التسجيل للقاح كورونا بجامعة جنوب الوادي

تسابق جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، الزمن لتطعيم طلاب الجامعة والعاملين بها، ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال فرق متنقلة وثابتة في منشآت تابعة لحرم جامعة جنوب الوادي، مطالبة آلاف الطلاب والعاملين في الجامعة سرعة التسجيل إلكترونيا، على موقع وزارة الصحة والسكان، والحضور للحصول على لقاح كورونا، لحماية أنفسهم من الفيروس المعدي وتجنب الأعراض والتي بعضها يؤدي إلى الموت، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة بمنع أي طالب أو موظف من الدخول إلى الحرم الجامعي طالما لم يحصل على لقاح كورونا الذي توفره الصحة في الحقل التعليمي الجامعي.

رابط تطعيم لقاح كورونا بجامعة جنوب الوادي

طالبت جامعة جنوب الوادي، بقيادة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، جموع الطلاب والعاملين في الجامعة، سرعة الحصول على لقاح كورونا من خلال الأماكن المخصصة مسبقا ومعلن عنها.

وقالت الجامعة في تصريحات وبيانات صحفية، إنها طالبت الطلاب والعاملين بالتسجيل في موقع وزارة الصحة، وللحصول على رابط لقاح كورونا من هنا، للتطعيم ضد كورونا، وأنه شرط أساسي لدخول الجامعة سواء للطلاب المستجدين أو القدامى مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

تطعيم لقاح كورونا لطلاب جامعة جنوب الوادي.. الخطة والأماكن

وقالت جامعة جنوب الوادي، إنها تنفذ خطة تأمين اللقاح ضد فيروس كورونا، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري بالجامعة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على سلامة كل الطلاب والعاملين في الجامعة.

وبدأت الجامعة في عملية التطعيم منذ 5 أيام، وحددت أماكن تلقى اللقاح وهي: مقر المستشفى الطلابي مبنى (س) بالمدينة الجامعية، مقر كلية العلوم، مقر كلية الصيدلة، مستشفى الطوارئ مخصص لأعضاء الجهاز الإداري للجامعة، ومن المقرر تطعيم وتلقيح نحو 54 ألف طالب وعامل في الجامعة.