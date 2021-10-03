فيروس يباع بـ40 دولارا ويسرق حسابات اللاعبين على «الإنترنت المظلم» 

كشف باحثون في أمن المعلومات، عن فيروس جديد أطلق عليه اسم BloodyStealer، يُباع في منتديات تُدعى «إنترنت المظلم» للهاكرز، ويجري استخدامه في سرقة حسابات اللاعبين على منصات الألعاب الشهيرة على الإنترنت، مثل Steam وEpic Games Store وEA Origin.

لا يمكن الكشف عنه من اللاعب

بحسب ما قاله باحثو أمن المعلومات فى شركة كاسبرسكي، فى بيان اليوم، فإن الفيروس الجديد، لا يمكن الكشف عنه من قبل اللاعبين، إذ يأتى ذلك بمزايا تكفل له تجنب التحليل أو الكشف، وبسعر اشتراك منخفض، وببعض الإمكانات المثيرة للاهتمام، ليصبح مثالًا بارزًا على نوع التهديدات التي يواجهها اللاعبين عبر الإنترنت.

وقال الخبراء، أن هذه البرمجية الخبيثة -أي الفيروس- تتميز عن غيرها، بسبب العديد من أساليب مكافحة التحليل المستخدمة لتعقيد إجراءات الهندسة العكسية والتحليل، والتي تشمل استخدام أدوات التعبئة وأساليب مكافحة تصحيح الأخطاء.

سعره 10 دولارات للاشتراك لمدة شهر أو 40 دولارًا لاشتراك مدى الحياة

يباع هذا الفيروس لـ«الهاكرز»، بسعر لا يزيد عن 10 دولارات للاشتراك لمدة شهر، أو 40 دولارًا للاشتراك مدى الحياة، حيث تم اكتشاف هذه البرمجية الخبيثة فى مارس من العام الجارى، وتميزت بالقدرة الفائقة على التهرب من الاكتشاف واتقاء الهندسة العكسية والتحليل الذي يستهدف البرمجيات الخبيثة بشكل عام.

كيفية الحماية من هذا الفيروس

وأشار الباحثون في أمن المعلومات إلى أن هذا الفيروس، يمكن الحماية منه عبر تمشيط إعدادات الحساب، وعدم النقر على أية روابط في دردشة اللعبة تؤدي إلى مواقع خارجية، والتحقق بعناية من عنوان أي موقع يطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، فقد تكون الصفحة مزيفة.

وطالب الباحثون من اللاعبين، تجنب تنزيل البرمجيات المقرصنة، وغيرها من المحتوى غير القانوني، وأشاروا إلى أنه في حالة جرى توجيهك إلى صفحة الويب من موقع ويب رسمي، استخدم حل أمني قوي وموثوق به، خاصةً إذا كان من الحلول التي لن تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء اللعب.