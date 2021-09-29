تاريخ المولد النبوي 2021.. إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

المولد النبوي الشريف من المناسبات التي يحتفي بها ويهتم بها المسلمون حول العالم، لكن بسبب اختلاف التوقيت بين السنة الهجرية والميلادية، يبحث كثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تاريخ المولد النبوي 2021 بالميلادي، خاصة وأنّه تفصلنا أيام قليلة ويبدأ شهر ربيع الأول.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، تاريخ المولد النبوي 2021 سواء ميلاديًا وهجريًا، وذلك وفقًا لما أعلنه مركز البحوث الفلكية المصرية، بداية العام الهجري الحالي 1443، وذلك في التقرير التالي..

تاريخ المولد النبوي 2021

بحسب هيئة البحوث، فإنّ تاريخ المولد النبوي 2021 هو يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، الذي يوافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

ويتم اعتبار المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، يتم ترحيل أي إجازة رسمية خلال منتصف أيام الأسبوع، حتى يوم الخميس التالي، وبذلك تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل.

ويرتبط الاحتفال بالمولد النبوي بطقوس معينة عند المصريين، منها شراء حلويات المولد الشهيرة مثل السمسمية، الحمصية، السودانية، وعرائس المولود، والأحصنة للأطفال.

وكانت دار الإفتاء، أكدت أنّ الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويفضل إحياء هذه الذكرى بمظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ)، رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة، كما أنّ التهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» رواه الإمام مالك في (الموطأ)، ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه.