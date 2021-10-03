رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى حرب أكتوبر: فخر وعزة لكل المصريين

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة.

برقية رئيس الشيوخ للسيسي

وجاء نص البرقية كالتالي: «فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحيه إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي بِاسمي وبِاسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل».

رئيس الشيوخ يشكر الجندي الذي حطم الجيش الإسرائيلي

وتابع: «فتحية لشعب مصر العظيم الذي جسد أصالة الشعب المصري بنسيجه الوطني، وتحية لقواته المسلحة التي أثبتت ولاءها للوطن في مواجهة العدو، وتحية للجندي المصري الذى حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم، حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء، سائلين المولى أن يعينكم على ما أقامكم فيه».

التشكيل النهائي للجان البرلمانية

والجدير بالذكر أن مجلس النواب أعلن اليوم عن التشكيل النهائي لـ25 لجنة برلمانية، وبقت 9 لجان بنفس تشكيلها دون أي تغير، ومنها مثلا اللجنة التشريعية التي فاز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاستها في حين فاز اللواء يحيى عيسى وإيهاب الطماوي بالوكالة، وفاز بأمانة السر محمد راضي.

وفاز برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي بعد وفاة اللواء كمال عامر، والنائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيى بالوكالة، في حين فاز محمد راضي بأمانة السر.