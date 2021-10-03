مسرح الزمالك يجمع العسيلي و«آخر زفير» والجوكر في شهر أكتوبر

يفتتح مسرح الزمالك موسم حفلات الشهر، باحتفالية خاصة بمناسبة نصر أكتوبر، يحييها المطرب علي الحجار في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، وبعدها بيوم الظهور «اللايف» الأول لمغني الراب «الجوكر»، في أولى حفلاته الغنائية بعد غياب سنوات، يحييها في السابعة مساء الخميس 7 أكتوبر.

تفاصيل حفل محمود العسيلي

يطل الفنان محمود العسيلي منتصف الشهر إطلالة استثنائية في أولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، والمُقرر إقامتها في تمام السابعة مساء الجمعة 15 أكتوبر، حيثُ يحتضن المسرح حفلاً غنائيًا قبلها بيومِ لفرقة هوس التي تحتفل بألبومها الجديد.

تفاصيل حفل كولد بلاي

يحتضن مسرح الزمالك سهرة غنائية لعشاق الفرقة العالمية «كولد بلاي»، التي تقدمها الفرقة المصرية «سترربيري سوينج»، وتحتفل مع جمهورها بالقاهرة بعيد ميلادها الخامس مساء الخميس 21 أكتوبر، في حين يسدل الستار على سلسلة حفلات شهر أكتوبر في الزمالك بمفاجأة مميزة لمحبي الموسيقى البديلة العربية، عبر أولى حفلات الفرقة الأردنية «آخر زفير» في القاهرة بعد غياب طويل، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 28 أكتوبر، حيث يشهد مسرح الزمالك انتعاشة فنية من الحفلات الغنائية خلال شهر أكتوبر، تجمع توليفة من نجوم الطرب والموسيقى والراب بإطلالات متتالية.

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، إن انتعاشة الحفلات التي يعيشها المسرح خلال هذه الفترة، تأتي تلبيةً لاحتياجات الجمهور المتعطش لألوان متعددة من الموسيقى، بتقديم توليفة غنائية متنوعة المذاقات وموجهة لمختلف الفئات العمرية، بين الطرب والأندرجراوند والراب والروك والبوب.

يذكر أن مسرح الزمالك قد شهد خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية من بينها رنا سماحة وغيرها.