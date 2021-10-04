حظك اليوم برج الجدي الاثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي أنّ من أبرز عيوبه هي انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هنالك العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن إنه يميل في بعض الأوقات التقليل من الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التخطيط، وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تتوق روحك للحب أو للمغامرة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.