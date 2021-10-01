حظك اليوم برج الجدي الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الجدي بالإصرار والعناد، وحب الابتعاد عن الضوضاء والأماكن الصاخبة، لذلك لا يميلون إلى اللقاءات الاجتماعية والمناسبات، وتحمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل، حيث يعتبره من أولى أولياته، ومولود هذا البرج شخض ودود واسع الاطلاع على كل ما يحيط به، كما أنه يهتم بأخبار من يحبهم، ومع ذلك فهو يعشق الحرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك أن تخطط بحذر لخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

من المهم اليوم أن تراجع أقوالك وردود أفعالك بدقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.