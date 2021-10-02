حظك اليوم برج الجدي السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الجدي الهدوء يحب الهدوء والابتعاد عن المشاكل، ويتصف بالصراحة الشديدة والالتزام تجاه الآخرين، وأحيانا يتحول إلى وحش كاسر إذا شعر أن هناك من يحاول التقليل من مهاراته وقدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

لديك حضور أخاذ وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.