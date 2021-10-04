حظك اليوم برج الدلو الاثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بشخصية ذكية، كما أنّه يبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الإعلامي أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.