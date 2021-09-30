حظك اليوم برج الدلو الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

قد تشعر بالتشوش، وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.