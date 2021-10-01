حظك اليوم برج الدلو الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق برج الدلو السفر والتنقل من مكان لآخر، يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، كما أنهم يكرهون الروتين والملل، ويسعون للحصول على امتيازات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تتعامل بهدوء.. انتبه أيضا وتأنّ في ردودك وفي توقيع الأوراق أو العقود.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.