مصرفي: التعاملات اللاتلامسية تضاعفت 4 مرات العام الماضي بسبب كورونا

قال أحمد جابر، الخبير المصرفي، المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، إن الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا في سلوك العميل والبائع، وهذا التغيير قائم على الاحتياجات، مثل السرعة والأمان في الحصول على الخدمة، موضحًا أن شركة فيزا، قامت بدراسة على المحال الصغيرة والصيدليات في مصر، وهذه الدراسة أكدت أن 92% من التجار أصبحوا يعملون بالتعاملات اللاتلامسية، و37% من العملاء أصبحوا لا يتعاملون مع التجار، حال تأخر التعاملات المالية عند شراء السلع أونلاين، وهذا يظهر أهمية وجود خدمة سريعة لدى مُقدم الخدمة.

عدد التعاملات اللاتلامسية تضاعف أربع مرات خلال العام الماضي

وأضاف «جابر»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار »، مع إسماعيل حماد، والذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن عدد التعاملات اللاتلامسية تضاعف أربع مرات خلال العام الماضي، وهذا إنجار كبير من قبل البنك المركزي المصري، الذي قام بمبادرة مهمة، من خلال زيادة عدد مكانيات الصرف الآلي التي تقبل التعاملات اللاتلامسية، موضحًا أن شركة فيزا ركزت على نشر التعاملات المالية اللاتلامسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الشركات تمثل 90% من الشركات حول العالم.

هناك نمو كبير في التعامل النقدي الإلكتروني بسبب أزمة كورونا

وأوضح المدير الإقليمي لشركة «فيزا»، لمنطقة شمال أفريقيا، أن 50% من العمالة على مستوى العالم تعمل في هذه الشركات، و40% من الناتج الإجمالي للدول النامية يأتي من هذه الشركات، موضحًا أن 72% من المواطنين الذين تعاملوا بطريقة لا تلامسية، أعلنوا عن نيتهم في الاستمرار في الدفع الإلكتروني، أو التعامل اللا تلامسي بعد انتهاء أزمة كورونا، وهذا أمر جيد للغاية، كما أن هناك نموًا كبيرًا في التعامل النقدي الإلكتروني بسبب أزمة كورونا، وهذا النمو قد يتباطأ بعد الانتهاء من جائحة كورونا، ولكن هذا الأمر سيحدث بعد حصول المواطنين على التعاملات النقدية الإلكترونية.