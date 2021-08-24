وصول 3396 فيزا جديدة لمستحقي «تكافل وكرامة» في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن وصول 3396 بطاقة صرف إئتماني لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الذي يستهدف دعم الأفراد الأولي بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة، ولا يمتلكون أي نشاط تجاري، وذلك في إطار برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.

محافظ قنا: 174 ألف أسرة في تكافل وكرامة

وأوضح «الداودي»، في بيان صحفي، اليوم، أنه بوصول تلك الدفعة الأخيرة من بطاقات الصرف الإئتماني بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية حتي الآن بالمحافظة 174 ألف و838 مستفيدا.

وأضاف أنه إلى جانب الدعم النقدي الذي يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية في المحافظة يتم تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة لتوفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.

وكيل تضامن قنا: يجري توزيع بطاقات تكافل وكرامة

من جانبه، قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه يجري حالي توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة للمنتفعين حتى يتسنى لهم صرف المستحقات المالية بواقع 562 فيزا لإدارة قنا، 421 فيزا لإدارة نجع حمادي، 442 فيزا لإدارة أبو تشت، 1095 فيزا لإدارة قوص، 374 فيزا لإدارة دشنا، 160 فيزا لإدارة نقادة، 115 فيزا لإدارة قفط، 139 فيزا لإدارة فرشوط، 88 فيزا لإدارة الوقف، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من أحقية جميع المنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة من خلال البحث الاجتماعي الذي أجرته لجان البحث التابعة للمديرية.