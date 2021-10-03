مدير «فيزا»: مصر من الدول القليلة التي نمت اقتصاديا خلال أزمة كورونا

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا، إن هناك الكثير من الأشياء حدثت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وهذه الأمور من الصعب أن تتوقف بعد انتهاء الجائحة، مشيرًا إلى أن آخر عام شهد قيام الكثير من الشركات بدفع رواتب الموظفين إلكترونيًا، دون إرسالهم إلى البنك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحماية من كورونا، وهذا الأمر لن يعود إلى سابقه بعد انتهاء الأزمة، لأن الشركات اكتشفت سرعة الخدمات المالية الإلكترونية، موضحًا أن مصر من الدول القليلة حول العالم التي شهدت نموًا في الاقتصاد خلال أزمة كورونا، وهذا مجهود كبير من قبل الدولة.

وقعنا اتفاقية مع بنك مصر في إطار التحول نحو البنك الرقمي

وأضاف «جابر»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، والذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن المدفوعات في البنوك على مستوى العالم كانت تمثل 28% من الأرباح، وفي الفترة الأخيرة زادت هذه النسبة لـ40%، وهذا بسبب زيادة التعاملات نتيجة أزمة كورونا، موضحًا أن شركة فيزا لمنطقة شمال إفريقيا وقعت اتفاقية مع بنك مصر، في إطار التحول نحو البنك الرقمي، لافتًا إلى أن الخدمات الجديدة الرقمية ستنتشر في مصر بصورة كبير الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد على النمو إلى حد كبير.

الاقتصاد المصري استفاد من أزمة كورونا

وأشار المدير الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة شمال إفريقيا، إلى أن الاقتصاد المصري استفاد من أزمة كورونا، من خلال وجود منتجات بنكية جديدة، مشيرًا إلى أن قيمة التعاملات على شبكة فيزا فقط تتعدى الـ3 مليارات جنيه على مستوى الشركات، وهذا مهم جدًا، لأنه يسرع من دورة رأس المال، أما بالنسبة للأفراد فالخدمات الجديدة أدت لوجود التحول اللحظي للأموال، بدلاً من الذهاب إلى البنك لتحويل الأموال، كما أن استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي لعام 2030 تستهدف شمول الدولة بالكامل بالشمول المالي، وهذا الأمر لكي يتحقق لا بد من تقديم كل المنتجات البنكية بشكل رقمي.

ولفت إلى أن هناك تصارع كبير بين البنوك لتقديم الخدمات الإلكترونية، فعلى سبيل المثال العميل يستطيع أن يستخدم الكارت الائتماني في نفس الثانية، وهذه الخدمات كانت في السابق تحتاج إلى فترة كبيرة.