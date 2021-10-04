«على أشجان» طفل فيلم إبراهيم الأبيض يظهر بعد 12 سنة: بحلم أسيب بصمة

حقق شهرة ونجاح كبير للغاية، وهو طفل لم يتعد عمره الـ10 سنوات، فبفضل موهبته التمثيلية حصل على عدة أدوار هامة للغاية، كان من أهمها «إبراهيم الأبيض»، طفلا بفيلم «إبراهيم الأبيض»، ومن بعده دور «علي أشجان»، بفيلم «كلمني شكرا»، بالإضافة إلى «عبدالعزيز أو زيزو» طفلا بمسلسل «شارع عبدالعزيز».

الحديث هنا عن الطفل الممثل محمد أشرف، الذي أصبح حاليا شابا يافعا يبلغ من العمر 23 سنة، بعد مرور 12 عاما على إنتاج فيلم «إبراهيم الأبيض»، نجح خلالها من التخرج في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، بعد أن درس بها السينما، ويسعى حاليا أن يحقق نفس النجاح الذي حققه على مستوى التمثيل وهو طفل.

ترشح بالأساس «أشرف» لتجسيد شخصية إبراهيم الأبيض في مرحلة الطفولة، من خلال شقيقة والدته، التي كانت تعمل مُدرسة بإحدى المدارس التي زارها فريق عمل هذا الفيلم لمشاهدة أعضاء فريق مسرح تلك المدرسة، حسبما يحكي الشاب العشريني.

الممثل محمد أشرف: ترشحت لـ«إبراهيم الأبيض» بفضل خالتي

ويكشف في حديثه لـ«الوطن»، أن خالته طلبت منه حينها أن يأتي إلى المدرسة ليراه فريق عمل الفيلم رفقة الطلبة الصغار من محبي التمثيل، أعضاء فريق مسرح المدرسة، لعلمها بمدى موهبة نجل شقيقتها الذي نجح في إظهارها عبر فريق المسرح، ومشاركته في بطولة أكثر من عرض مسرحي بساقية الصاوي، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

يقول «أشرف»: «فعلا وقتها مساعد المخرج مروان حامد أعجب بأدائي التمثيلي، وطلب مني أروح مكتب المخرج عشان أعمل هناك أوديشن للفيلم».

وبالفعل توجه الطفل إلى مكتب المخرج مروان حامد، الذي أثني على أدائه هو الأخر وطلب منه الخضوع لاختبار آخر على هذه الشخصية، وهو ما فعله كذلك الطفل، حسبما يروي: «وبعدها عدت الأيام والأسابيع، ومحدش كلمني وسافرت لأبويا السعودية مع والداتي، كنت متعود دايما أسافر له في الإجازة، وهناك لقيت اتصال بوالداتي من فريق عمل الفيلم، بيطلبوا منها إن أحضر لاستديو مصر في أقرب فرصة».

ويرى الطفل أنه كان محظوظا للغاية؛ لأنه حين حضر إلى استديو مصر وجد هناك مصمم معارك الفيلم يجري بروفات خاصة بالعمل، فطلب منه أن يجري بروفات على مشاهد الأكشن والجري التي سيؤديها، موضحا: «أنا أصلا بحب الحاجات دي، فتحمست جدا، وعملتها كويس فحصلت على الدور».

الممثل محمد أشرف: كنت مخضوض في المشاهد الأولى من تصوير «إبراهيم الأبيض»

ورغم خبرة الطفل في التمثيل المسرحي، إلا أنه أصيب بـ«خضة» كبيرة مع بداية تصوير الفيلم: «كانت أول مرة سينما ليا وكاميرات في كل مكان، بس المخرج مروان حامد وفريقه عرف كويس يحتوي الخضة دي».

ويشير «أشرف»، إلى أن الحظ خدمه أيضا للمرة الثانية؛ إذ كانت أول المشاهد التي صورها بالفيلم مشاهد مقتل والداه أمام عينه هو ووالدته، متابعا: «كنت مخضوض بجد من الكاميرات والتصوير، والمشهد محتاج خضة من الطفل على والداته اللي مات، فطلع كويس لدرجة إن المخرج قالي ساعتها: أنت حد شاطر، بعد ما جالي وحضني».

نجاح الممثل محمد أشرف بـ«إبراهيم الأبيض» ضمن له الحصول على عدة أدوار هامة

وانتهى تصوير هذا الفيلم، ومع طرحه بالسينما، حقق جدلا ونجاحا كبيرا، ونجح الطفل أيضا في جذب أنظار صناع السينما والدراما إليه، فحصل على دور «علي أشجان» بفيلم «كلمني شكرا»، الذي حقق له شهرة واسعة، ليحصل من بعدها على دور «عبدالعزيز» في مرحلة الطفولة بمسلسل «شارع عبدالعزيز».

ويحكي «أشرف»: «المسلسل ده اتعرض عام 2011، ومن بعدها قدمت أكثر من عمل آخر كان منهم فيلم (كف قمر) ومسلسل (اسم مؤقت) كنت عامل فيه يوسف الشريف وهو صغير، سنة 2013، ومن قبلهم مسلسل (الجماعة)».

مسلسل «بدون ذكر اسماء» كان علامة فاصلة في حياة الممثل محمد أشرف

ويلفت إلى أنه شارك في نفس العام الذي شارك فيه بـ«اسم مؤقت»، في مسلسل «بدون ذكر اسماء»، الذي يمثل علامة فاصلة بالنسبة له على عدة مستويات، أولهما انه خضع لتدريب كمساعد مخرج بعدما أنهى تصوير دوره بهذا العمل، ومن هنا تعرف على عالم ما وراء الكاميرا وقرر دراسة السينما، وثانيهما تلقيه لعدة نصائح من البعض بضرورة الابتعاد عن التمثيل بعض الشيء حتى يكبر بعض الشيء لينتقل بسهولة من مرحلة الطفولة إلى الأخرى الشباب، ويحصل على أدورا تناسب مرحلته العمرية.

ويشير «أشرف»، إلى أنه استمع لهذه النصائح وابتعد عن التمثيل من حينها حتى عاد بأكثر من تجربة بعد ذلك عام 2016، قبل أن يظهر في مسلسل «الرحلة» عام 2018، ومن بعده مسلسل «ليالينا» العام الماضي.

ويكشف الشاب العشريني، أنه انتهى مؤخرا من تصوير دوره بمسلسل «أوراق التوت»، الذي ينتظر عرضه قريبا، موضحا في نهاية حديثه مع «الوطن»، أنه يحلم بأن يترك بصمة بعالم التمثيل، مثلما فعل نجوم هذا العالم الكبار من قبله.